В Херсоне начали подавать централизованное водоснабжение

В Херсоне у местных жителей появляется централизованное водоснабжение.

В Херсоне в домах местных жителей стало появляться централизованное водоснабжение.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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Как отмечается, сейчас воду подают под пониженным давлением.

“Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. В настоящее время воду подают с пониженным давлением”, — подчеркнул Ярослав Янушевич.

Какая ситуация в Херсонской области

Украинские военные вошли в город 11 ноября. В то время оккупанты перебрались уже на другой берег Днепра. Такой приказ им поставил минобороны РФ Шойгу.

Местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Уже через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там местные на встрече с ним спели гимн нашего государства.

В то же время спасатели и пиротехники продолжают проводить разминирование территории, оставленной оккупантами.

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