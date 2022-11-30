В Херсоне начали подавать централизованное водоснабжение

В Херсоне у местных жителей появляется централизованное водоснабжение.
В Херсоне в домах местных жителей стало появляться централизованное водоснабжение.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Как отмечается, сейчас воду подают под пониженным давлением.
“Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. В настоящее время воду подают с пониженным давлением”, — подчеркнул Ярослав Янушевич.
Какая ситуация в Херсонской области
Украинские военные вошли в город 11 ноября. В то время оккупанты перебрались уже на другой берег Днепра. Такой приказ им поставил минобороны РФ Шойгу.
Местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Уже через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там местные на встрече с ним спели гимн нашего государства.
В то же время спасатели и пиротехники продолжают проводить разминирование территории, оставленной оккупантами.
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