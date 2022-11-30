В Херсоні почали подавати централізоване водопостачання

В Херсоні у місцевих мешканців починає з’являтися централізоване водопостачання.

В Херсоні в будинках місцевих мешканців почало з’являтися централізоване водопостачання.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Як зазначається, зараз воду подають під зниженим тиском.

“Через подачу напруги до насосних станцій в оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання. Нині воду подають зі зниженим тиском”, - наголосив Ярослав Янушевич.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські військові зайшли до міста 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів до міста прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічі з ним заспівали гімн нашої держави.

Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.

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