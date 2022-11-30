Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Херсоні почали подавати централізоване водопостачання

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Херсоні почали подавати централізоване водопостачання

Фото: pixabay.com

В Херсоні у місцевих мешканців починає з’являтися централізоване водопостачання.

В Херсоні в будинках місцевих мешканців почало з’являтися централізоване водопостачання.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Як зазначається, зараз воду подають під зниженим тиском.

“Через подачу напруги до насосних станцій в оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання. Нині воду подають зі зниженим тиском”, - наголосив Ярослав Янушевич.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські військові зайшли до міста 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів до міста прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічі з ним заспівали гімн нашої держави.

Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.

Читайте також:

Світло по 5-6 годин на добу і коли Україна вступить у НАТО – Новини на ранок 30 листопада

Світло по 5-6 годин на добу і коли Україна вступить у НАТО – Новини на ранок 30 листопада

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
134
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація