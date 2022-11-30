У Херсоні СБУ затримала двох колаборантів, які викрадали українців до катівень

Зрадникам України загрожує до 15 років за ґратами.

Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Правоохоронці затримали двох колаборантів, які добровільно вступили до створеного окупантами "главного управления МВД Херсонской области" та викрадали українців до катівень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили "слідчим" і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону. До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що ще одного колаборанта призначили "патрульным полици"" у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій "посаді", він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста.

Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Звільнення Херсона

Українські військові повернули Херсон під контроль України 11 листопада.

Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Правоохоронні органи продовжують виявлити зрадників та колаборнатів, які перейшли на сторону ворога.

Так, СБУ затримала у Херсоні російського окупанта, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

Прте російські загарбники після втечі продовжують обстрілювати Херсонську область, так від часу деокупації Росія вже вбила 32 цивільних.

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