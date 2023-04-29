В ISW объяснили, что означают ротации в армии РФ

В Генштабе ВС РФ продолжаются изменения в руководстве органов управления.

Военное руководство РФ осуществило кадровые перестановки, они прежде всего затронули Балтийский флот.

В Институте изучения войны спрогнозировали, что могли бы означать ротации в русской армии.

Недавно командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина получил должность начальника Тихоокеанского флота.

Впоследствии в Минобороны России подтвердили, что Лии заменил в должности командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергея Авакянца,

В ISW прогнозируют, что такие изменения могут быть связаны с разоблаченной небоеспособностью российской армии, в то время как российское командование отмечает, Авакянц был переведен на новую должность руководителя российских центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.