В Кривом Роге раздались взрывы: первые детали

Во вторник, 31 октября, во время крайней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные власти объяснили, что работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, воздушное командование "Восход" сбили над одним из районов российский беспилотник.

"О взрыве, который во время воздушной тревоги слышали жители некоторых районов города. Все нормально. Силами ППК "Восток" сбит вражеский беспилотник над Криворожским районом. Спасибо ПВО", — говорится в его сообщении.

Напомним, во время тревоги, раздававшейся в 11 часов, местные паблики сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге.

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