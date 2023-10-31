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В Кривом Роге раздались взрывы: первые детали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3540
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздались взрывы: первые детали

Облака / Фото: Pexels

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом.

Во вторник, 31 октября, во время крайней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные власти объяснили, что работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, воздушное командование "Восход" сбили над одним из районов российский беспилотник.

"О взрыве, который во время воздушной тревоги слышали жители некоторых районов города. Все нормально. Силами ППК "Восток" сбит вражеский беспилотник над Криворожским районом. Спасибо ПВО", — говорится в его сообщении.

Напомним, во время тревоги, раздававшейся в 11 часов, местные паблики сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге.

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Дата публикации
Просмотры
3540
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