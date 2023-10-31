У Кривому Розі пролунали вибухи: перші деталі

У вівторок, 31 жовтня, під час крайньої повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Місцева влада пояснила, що працювали сили ППО.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, повітряне командування "Схід" збили над одним із районів російський безпілотник.

"Щодо вибуху, який під час повітряної тривоги чули жителі деяких районів міста. Все нормально. Силами ПВК "Схід" збито ворожий безпілотник над Криворізьким районом. Дякуємо ППО", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, під час тривоги, яка лунала о 11-й годині, місцеві пабліки повідомляли про звуки вибухів у Кривому Розі.

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