В Николаевской области работает ПВО

В субботу, 14 января, в Николаевской области во время воздушной тревоги спрашивали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"ПВО открыла счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях", — подчеркнул Ким.

Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести еще массированный удар с воздуха.

Третья тревога началась с 13:51 в Донецкой области и распространилась на всю страну, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.

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