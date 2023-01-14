В Николаевской области работает ПВО

В области – воздушная тревога.
В субботу, 14 января, в Николаевской области во время воздушной тревоги спрашивали силы ПВО.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"ПВО открыла счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях", — подчеркнул Ким.
Напомним, после утренней атаки заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал, что в субботу Россия может нанести еще массированный удар с воздуха.
Третья тревога началась с 13:51 в Донецкой области и распространилась на всю страну, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.
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