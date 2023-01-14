У Миколаївській області працює ППО

У суботу, 14 січня, в Миколаївській області під час повітряної тривоги спраювали сили ППО.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"ППО відкрила рахунок. Віримо у ЗСУ. Перебуваємо в укриттях", - наголосив Кім.

Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк попереджав, що у суботу Росія може завдати ще масованого удару з повітря.

Третя тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали "червоніти" західні регіони. Станом на 15:02 "тривога" у всій Україні.

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