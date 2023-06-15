В районе Угледара ВСУ существенно продвинулись вперед

Вооруженные силы Украины во время операции продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области.

Об этом сообщают на странице Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

"В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км. Вместе с тем, враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт, а также другие окрестные пункты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные продвигаются вперед в условиях жестких боев. Враг имеет преимущество в авиации и артиллерии.

ВСУ продвинулись в районе Угледара. Карта: DeepState

Ситуация на фронте 15 июня

В министерстве обороны сообщили, что по состоянию на 15 июня на юге и Бахмутском направлении продолжается наступление украинских сил. В то же время, они обороняются на некоторых участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать огромные усилия личного состава и техники, чтобы помешать продвижению ВСУ. Однако украинские войска не дают врагу реализовать его планы.

Утром представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступление на Бердянском, Бахмутском и Мариупольском направлениях. Частично преуспевают. Боевые действия продолжаются и в районах деревень Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

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