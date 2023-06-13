Взрывы раздались в Днепропетровской области

По предварительной информации, работает ПВО.
В ночь на вторник, 13 июня, во время масштабной воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровской области.
Об этом сообщают местные паблики.
По предварительной информации, работает ПВО. В Днепропетровской ОВА и Офисе президента жителей призвали не игнорировать воздушную угрозу.
За несколько минут до взрывов в мониторинговых чатах предупредили об опасности атаки БпЛА в регионе.
Ранее мы сообщали, что ВСУ вернули под контроль Украины 90 квадратных километров. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю деоккупировано 7 населенных пунктов.
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