В Европе растет спрос на дорогие подержанные автомобили: топ-10 моделей с пробегом

Сейчас возникает такая ситуация, что приобрести машину с пробегом на внутреннем рынке Украины может быть выгоднее, чем привести такое же авто из-за границы.

Продажи подержанных автомобилей высшей ценовой категории в Европейском Союзе выросли почти вдвое в первом квартале 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает одна из крупнейших европейских сетей автокомиссов, торгующая подержанными автомобилями, передает Институт исследований авторынка.

Так, рост спроса на более дорогие автомобили является следствием мирового кризиса автомобильной промышленности. Из-за нехватки компонентов, заводы не успевают изготовить достаточное количество новых автомобилей, которое бы удовлетворило спрос. Простыми словами, новых автомобилей просто не хватает. Поэтому покупателям все чаще приходится выбирать подержанное авто вместо нового. А поскольку покупатели новых автомобилей обычно рассчитывают потратить на авто достаточно большую сумму средств, то обычно выбирают подержанное авто среди предложений сегмента премиум.

Такая ситуация приводит к повышенному спросу на подержанные автомобили, особенно – несколько лет с небольшим пробегом, более высокого ценового сегмента. Именно эта категория больше конкурирует с новыми автомобилями. Что в конце концов приводит к удорожанию авто с пробегом в Европе.

Те авто, которые раньше продавались на экспорт, в частности, в Украину, остаются на внутреннем рынке. Так появляется дефицит автомобилей с последующим их удорожанием, ведь высокий спрос на фоне недостаточного предложения всегда побуждает к росту цен. Поэтому уже сегодня привычна ситуация, когда купить автомобиль на внутреннем рынке Украины может быть выгоднее, чем привести такое же авто из-за границы, даже с учетом "нулевого" растаможивания.

Что касается моделей авто стоимостью более $25 тысяч, то самыми популярными в первом квартале 2022 года были:

Skoda Kodiaq;

Skoda Superb;

Ford Custom;

Mercedes-Benz CLA;

Toyota RAV 4;

Volkswagen Arteon;

Форд Ranger;

Mercedes-Benz GLE;

Mercedes-Benz GLC;

Mitsubishi L200.

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