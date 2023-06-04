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Под Киевом произошел мощный пожар: что горит

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
2152
Время на прочтение
1 мин
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Под Киевом произошел мощный пожар: что горит

Под столицей снова пожар / Фото: ГУ Национальной полиции в Киевской области

На месте уже работают спасатели.

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Пользователи Сети публикуют фото, где виден столб черного дыма, виднеющийся в районе Вышгорода.

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области, пожарные подразделения уже на месте и ликвидируют пламя.

"Горят шины, мусор и пласты. Ликвидация пожара продолжается", — коротко уточнили спасатели.

Напомним, в Киеве 20 мая произошел мощный пожар в Гидропарке. Там загорелся мусор вблизи одного из заведений питания. Из-за того, что в мусоре было много пластика, было много дыма.

Отметим, Укргидрометцентр предупреждал, что в большинстве областей Украины   усилится пожарная опасность.

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Дата публикации
Просмотры
2152
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