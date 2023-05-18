Украинцев предупреждают о сильной пожарной опасности: карта

В большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Предупреждение о пожарной опасности по Украине. 18-21 мая в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волыни, 18-19 мая и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, высокий уровень пожарной опасности на большинстве территории Украины сохраняется уже несколько дней. Ранее, в течение 14-17 мая, также прогнозировали чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также: