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Украинцев предупреждают о сильной пожарной опасности: карта

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
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Украинцев предупреждают о сильной пожарной опасности: карта

Украинцев предупреждают о сильной пожарной опасности 19-21 мая / Фото: Associated Press

Українців попередили об угрозе пожарной опасности.

В большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Предупреждение о пожарной опасности по Украине. 18-21 мая в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волыни, 18-19 мая и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Напомним, высокий уровень пожарной опасности на большинстве территории Украины сохраняется уже несколько дней. Ранее, в течение 14-17 мая, также прогнозировали чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
132
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