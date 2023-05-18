В Карпатах двое туристов сорвались со скалы

Двое туристов из Тернопольской области, спускаясь с горы Говерла, сорвались со скалистого участка и травмировали ноги.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Когда спасатели прибыли к пострадавшим туристам, выяснилось, что они сорвались со скалы и получили травмы разного характера.

Женщину, 1981 г.р., спасатели сопровождали, а мужчину в 2002 г.р. транспортировали на носилках, а затем передали медикам.

Напомним, в Яремче Ивано-Франковской области двое мужчин и девочка застряли у водопада Пробой. Ребенок тонул в водоеме и мужчины пытались его спасти, однако и сами попали в ловушку.

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