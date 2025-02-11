В Киеве образовались огромные пробки: что известно

В Киеве ремонтируют важный мост, именно поэтому в столице образовались пробки. Что известно?

В Киеве приступили к реконструкции путепровода возле станции метро "Дарница". С 8 февраля движение по мосту на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом закрыли. Дорожные службы уже приступили к строительным работам.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Ткачук.

Сотни машин, растянувшихся в километровых пробках, так выглядит подъезд к Дарницкому путепроводу.

Он расположен на Левом берегу – на пересечении улицы Строителей и Броварского проспекта. В часы пик движение в направлении Правого берега здесь обычно было затруднено. Реконструкция, начатая 8 февраля, создала дополнительные неудобства.

Пробки в Киеве

Путепровод построили и открыли в 1963 году. И с тех пор – за более чем 60 лет эксплуатации, капитальный ремонт здесь проводят впервые. Городские власти признали мост аварийным и сейчас на месте работают дорожные службы и спецтехника. Они приступили к разборке конструкций путепровода: демонтируют изношенное мостовое полотно, пролетные строения, опоры и фундамент и планируют его заменить.

Из-за ремонтных работ часть дороги на Броварском проспекте сейчас — перекрыта. Не двигается транспорт и самим путепроводом. В период реконструкции движение здесь будет осуществляться по временной схеме дорожного движения. Сменит маршрут и общественный транспорт. с 10 февраля и до конца реконструкции путепровода будут курсировать дополнительные троллейбусы. Их расписание можно увидеть на сайте КГГА. По предварительному прогнозу городских властей — завершить ремонтные работы и возобновить движение по путепроводу должны почти за год — до 30 ноября.

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