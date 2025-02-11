У Києві утворились величезні затори: що відомо

У Києві ремонтують важливий міст, саме через те у столиці утворились затори. Що відомо?
У Києві розпочали реконструкцію шляхопроводу поблизу станції метро "Дарниця". З 8 лютого рух мостом на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом закрили. Дорожні служби вже розпочали будівельні роботи.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.
Сотні машин, які розтягнулись в кілометрових заторах - так нині виглядає під’їзд до Дарницького шляхопроводу.
Він розташований на Лівому березі - на перетині вулиці Будівельників і Броварського проспекту. В години пік рух в напрямку Правого берега тут зазвичай був ускладнений. Реконструкція, яку розпочали 8 лютого, створила додаткові незручності.
Шляхопровід збудували і відкрили в 1963 році. І відтоді - за понад 60 років експлуатації, капітальний ремонт тут проводять вперше. Міська влада визнала міст аварійним і нині на місці працюють дорожні служби та спецтехніка. Вони розпочали роботи з розбирання конструкцій шляхопроводу: демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент і планують його замінити.
Через ремонтні роботи частина дороги на Броварському проспекті нині - перекрита. Не рухається транспорт і самим шляхопроводом. На період реконструкції рух тут буде здійснюватиметься за тимчасовою схемою дорожнього руху. Змінить маршрут і громадський транспорт. із 10 лютого і до кінця реконструкції шляхопроводу курсуватимуть додаткові тролейбуси. Їх розклад можна побачити на сайті КМДА. За попереднім прогнозом міської влади - завершити ремонтні роботи і відновити рух шляхопроводом мають майже за рік - до 30 листопада.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН онлайн 12:00 11 лютого. Наслідки АТАКИ! ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ! КОЛИ ЧЕКАТИ НА СНІГОПАД?
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