Батьки не дочекалися: кримські татари вийшли на свободу після дев'яти років ув'язнення в Росії

З початком окупації Криму у лютому 2014 росія переслідує мешканців півострова за проукраїнські та релігійні погляди.

Учасники першої Бахчисарайської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеїтов та Ремзі Меметов вийшли на волю після 9 років незаконного ув’язнення.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв громадській організації “Кримська солідарність” 11 лютого.

До цього дня кримські татари Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеїтов утримувались у колонії № 1 у Ставрополі (Росія).

Цього ж дня на свободу вийшов ще один учасник цієї групи — Ремзі Меметов.

За ці роки у Зеврі Абсеїтова померла мати і тесть, батько Рустема, на жаль, також не дожив до визволення сина.

12 травня 2016 року в Бахчисараї (окупований Крим) після обшуків було заарештовано чотирьох кримських татар:

Ремзі Меметова (кухаря);

Енвера Мамутова (підприємця);

Зеврі Абсеїтова (стоматолога);

Рустема Абільтарова (тесляра).

Їх звинуватили за статтею 205.5 Кримінального кодексу РФ — “участь у діяльності терористичної організації”.

24 грудня 2018 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив їх до 9 років позбавлення волі, а Енвера Мамутова — до 17 років. У липні 2019 року Верховний суд Росії незначно пом’якшив вирок, скоротивши терміни на три місяці.

Проте, 11 липня 2019 року Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи: Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув’язнення, Ремзі Меметову, Рустему Альбітарову, Зеврі Абсеітову - 8 років 9 місяців позбавлення кожного.

Нагадаємо, в російських тюрмах перебувають 218 кримських політв’язнів. Це так звані "Кримські справи". Серед них близько 70% — кримські татари.

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