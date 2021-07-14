В общественном транспорте Киева окончательно исчезли талончики

Теперь рассчитаться за проезд в столице можно только электронным способом.

В общественном транспорте Киева с сегодняшнего дня, 14 июля, рассчитаться за проезд можно только электронным способом.

Бумажные билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях окончательно вышли из обращения, а в их салонах исчезли компостеры.

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Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 14 июля.

Поэтому пассажирам теперь нужно иметь при себе или транспортную карту, или QR-билет. Последний — для разовых поездок. Приобрести такой электронный билет можно через мобильное приложение, в специальных терминалах и в кассах метро.

В "Киевпастрансе" обещают, что вскоре в наземном общественном транспорте можно будет рассчитаться еще и банковской карточкой.

Напомним, в Киеве с 1 июля исчезли кондукторы. Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.

Новости Украины: в общественном транспорте Киева теперь можно платить только электронным способом

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