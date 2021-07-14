Народные приметы, обряды и обычаи 14 июля

До поздней ночи жужжат коньки — утро будет тихий и солнечный.

14 июля — бессребреников Козьмы и Демьяна, что в Риме пострадали, мученика Потита, преподобного Петра, патриция, праведной Ангелина, деспотисы Сербской, преподобного Никодима Святогорца, святителя Арсения, епископа Тверского.

14 июля: церковный праздник

Кузьма и Демьян — римские врачи-близнецы, христианские святые, мученики. Родились в Аравии, в христианской семье. Изучали искусство ведовства в портовом городе Эгея, Киликия (современная Турция, провинция Мерсин, городок Чанкая). Прославились как милосердны и бескорыстны врачи, не брали денег за свою работу, поэтому получили прозвище «бессребреников». Помогая людям, обратили многих в христианство. Во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана были арестованы по приказу префекта Лисия, который требовал от братьев отречься Иисуса Христа. По преданию, несмотря на постоянные пытки, чудесным образом оставались невредимыми в воде, огне, воздухе и на распятии. Казнены через отрубания головы мечом.

Патроны врачей, аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей. В живописи и иконографии изображаются с лекарствами, медицинскими инструментами и тому подобное.

14 июля: народные традиции

Ранее в народе говорили "Кузьма и Демьян потеряли жупан" — это означало начало летней жары, ведь по старому календарю это полдень лета. Также этот праздник назывался "Летние Кузьминки", "Кузьма и Демьян", "Женский праздник". Считалось, что в этот день святые покровители спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые косы и грабли.

Женщины и девушки собирались на пиры, варили сборную кашу — в котел попадало все, что каждый принес, пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными женскими советами и разговорами.

14 июля: что нельзя делать

ссориться;

сквернословить;

начинать новые дела.

14 июля: что стоит сделать

работать в поле и на огороде;

собирать растения, которыми можно красить ткань;

собирать малину, первые овощи и крыжовник;

делать варенье.

14 июля: украинские народные приметы

Летучие мыши долго летают после захода солнца будет ясно, и тепло.

До поздней ночи жужжат коньки — утро будет тихий и солнечный.

Перед дождем шерсть на овцах мягче и выпрямляется.

Пауков почти не видно на изменяющуюся, а много — на сухую и теплую погоду.

Воронье взлетает под облака — к ненастью.

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