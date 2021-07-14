Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 547 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 797 выздоровели. Было проведено 43 649 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
216034
|
165
|
5209
|
1
|
206946
|
152
|
Винницкая
|
71225
|
6
|
1696
|
1
|
69352
|
4
|
Волынская
|
62234
|
6
|
1203
|
1
|
60939
|
29
|
Днепропетровская
|
135941
|
31
|
4464
|
3
|
130996
|
67
|
Донецкая
|
90970
|
31
|
2371
|
2
|
88219
|
34
|
Житомирская
|
88577
|
4
|
1796
|
1
|
86535
|
40
|
Закарпатская
|
62161
|
6
|
1606
|
0
|
60482
|
2
|
Запорожская
|
104819
|
26
|
2450
|
3
|
102114
|
9
|
Ивано-Франковская
|
86733
|
2
|
2103
|
0
|
84548
|
7
|
Киевская
|
127849
|
39
|
2759
|
0
|
124488
|
159
|
Кировоградская
|
20672
|
2
|
851
|
0
|
19698
|
5
|
Луганская
|
26782
|
23
|
960
|
4
|
25597
|
7
|
Львовская
|
137745
|
22
|
3668
|
0
|
133588
|
90
|
Николаевская
|
70131
|
19
|
1856
|
1
|
68127
|
16
|
Одесская
|
141095
|
36
|
2998
|
1
|
137441
|
26
|
Полтавская
|
78046
|
13
|
1868
|
1
|
75916
|
36
|
Ровенская
|
79585
|
6
|
1206
|
0
|
78296
|
15
|
Сумская
|
78098
|
22
|
1331
|
2
|
76470
|
18
|
Тернопольская
|
70096
|
1
|
1203
|
0
|
68836
|
5
|
Харьковская
|
148847
|
20
|
3569
|
4
|
144662
|
20
|
Херсонская
|
35974
|
25
|
1156
|
0
|
34527
|
6
|
Хмельницкая
|
89046
|
18
|
1881
|
0
|
86956
|
16
|
Черкасская
|
81951
|
13
|
1317
|
0
|
80298
|
13
|
Черновицкая
|
80019
|
11
|
1794
|
0
|
78118
|
16
|
Черниговская
|
57615
|
0
|
1350
|
0
|
55927
|
5
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2242245 человек.
- Выздоровели — 2179076.
- Летальных случаев — 52665.