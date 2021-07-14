Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 547 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 797 выздоровели. Было проведено 43 649 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 216034 165 5209 1 206946 152 Винницкая 71225 6 1696 1 69352 4 Волынская 62234 6 1203 1 60939 29 Днепропетровская 135941 31 4464 3 130996 67 Донецкая 90970 31 2371 2 88219 34 Житомирская 88577 4 1796 1 86535 40 Закарпатская 62161 6 1606 0 60482 2 Запорожская 104819 26 2450 3 102114 9 Ивано-Франковская 86733 2 2103 0 84548 7 Киевская 127849 39 2759 0 124488 159 Кировоградская 20672 2 851 0 19698 5 Луганская 26782 23 960 4 25597 7 Львовская 137745 22 3668 0 133588 90 Николаевская 70131 19 1856 1 68127 16 Одесская 141095 36 2998 1 137441 26 Полтавская 78046 13 1868 1 75916 36 Ровенская 79585 6 1206 0 78296 15 Сумская 78098 22 1331 2 76470 18 Тернопольская 70096 1 1203 0 68836 5 Харьковская 148847 20 3569 4 144662 20 Херсонская 35974 25 1156 0 34527 6 Хмельницкая 89046 18 1881 0 86956 16 Черкасская 81951 13 1317 0 80298 13 Черновицкая 80019 11 1794 0 78118 16 Черниговская 57615 0 1350 0 55927 5

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2242245 человек.

Выздоровели — 2179076.

Летальных случаев — 52665.

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