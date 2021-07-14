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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 июля

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 547 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 797 выздоровели. Было проведено 43 649 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

216034

165

5209

1

206946

152

Винницкая

71225

6

1696

1

69352

4

Волынская

62234

6

1203

1

60939

29

Днепропетровская

135941

31

4464

3

130996

67

Донецкая

90970

31

2371

2

88219

34

Житомирская

88577

4

1796

1

86535

40

Закарпатская

62161

6

1606

0

60482

2

Запорожская

104819

26

2450

3

102114

9

Ивано-Франковская

86733

2

2103

0

84548

7

Киевская

127849

39

2759

0

124488

159

Кировоградская

20672

2

851

0

19698

5

Луганская

26782

23

960

4

25597

7

Львовская

137745

22

3668

0

133588

90

Николаевская

70131

19

1856

1

68127

16

Одесская

141095

36

2998

1

137441

26

Полтавская

78046

13

1868

1

75916

36

Ровенская

79585

6

1206

0

78296

15

Сумская

78098

22

1331

2

76470

18

Тернопольская

70096

1

1203

0

68836

5

Харьковская

148847

20

3569

4

144662

20

Херсонская

35974

25

1156

0

34527

6

Хмельницкая

89046

18

1881

0

86956

16

Черкасская

81951

13

1317

0

80298

13

Черновицкая

80019

11

1794

0

78118

16

Черниговская

57615

0

1350

0

55927

5

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2242245 человек.
  • Выздоровели — 2179076.
  • Летальных случаев — 52665.
 

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