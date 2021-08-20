Встреча Меркель и Путина: стоит ли ждать сдвиги в украинском вопросе

Руководители стран должны обсудить ряд вопросов.

Будет говорить об Украине и о Беларуси — Ангела Меркель совершит свой последний визит в Москву в статусе канцлера. Во время визита проведет переговоры с Путиным, и, как анонсировали в Берлине, Меркель говорить о войне на Востоке Украины, ситуацию в Беларуси и завершения строительства "Северный поток-2".

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Сегодня ожидается визит Ангелы Меркель в российскую столицу и очевидно ее последняя встреча Владимиром Путиным в качестве главы Германии. Визит однодневный.

Сейчас в Кремле заявили, что приоритетной темой переговоров является развитие двусторонних отношений двух стран, но понятно, что на повестке дня будут и международные темы.

По версии немецкой стороны, на переговорах в Москве будут обсуждаться конфликт на востоке Украины, ситуация вокруг Белоруссии и ситуация в Афганистане, а также борьба с пандемией коронавируса.

В части Украины важным аспектом будет энергетическое сотрудничество и сохранения транзита российского газа через территорию Украины после запуска «Северного потока-2».

Еще Меркель поставить вопрос о судьбе лидера российской оппозиции Навального, которого посадили в тюрьму: чтобы изолировать от российской политики.

Эксперты уверены, что рассчитывать на какие-то радикальные изменения для Украины не стоит — в части деоккупации Донбасса не договорились за 7 лет и вряд ли это можно будет сделать во время короткого визита.

Новости мира: Меркель совершит свой последний визит в Москву – будет говорить о войне в Украине

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