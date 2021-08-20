В Германии набирает размах четвертая волна эпидемии коронавируса

Штамм "Дельта" уже вытеснил все остальные и составляет 99% среди проверенных образцов.

Институт Роберта Коха в своем последнем отчете заявил о начале четвертой волны эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Spiegel.

"Мы четко видим начало четвертой волны, которая уже набирает размах, особенно за счет заражений среди молодого взрослого населения", — отмечают в документе.

Отмечается, что рост количества заражений начался ранее, чем летом 2020 года, и на этот раз — особенно в группе от 10 до 49 лет.

Доля положительных тестов среди всех сделанных выросла с 4% до 6% - на основе данных об около полумиллиона тестов. Данные отчета несколько отстают от текущей ситуации, так как охватывают неделю до 15 августа. Штамм "Дельта" уже вытеснил все остальные и составляет 99% среди проверенных образцов.

В Институте отмечают, что падение количества госпитализированных коронавирусных больных остановилось. Цифры остаются незначительными, но уже начался медленный рост.

Напомним:

По крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 64% населения Германии и более 58% получили обе дозы. Считается, что для существенного влияния на пандемию должны быть привиты 85% населения.

от коронавируса Германии и Считается, что для существенного влияния на пандемию должны быть привиты 85% населения. Кроме того, в Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных учреждений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных учреждений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях. Также в Германии будут предлагать прививки детей и подростков от 12 лет вакцинами от COVID-19, разработанными компаниями Moderna и Biontech/Pfizer.

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