"Узнали только по одежке": в Николаеве профессор медицины умерла от голода

"Узнали только по одежке": в Николаеве профессор медицины умерла от голода

Женщина страдала потерей памяти.

В Николаеве нашли мертвой 85-летнюю Лыкову Тамару Ефимовну — бывшую заведующую терапевтическим отделением больницы в Корабельном районе города.

Об этом сообщает местное издание Корабелов.Инфо.

Более двух недель полиция и родные искали ее. К сожалению, женщина погибла. Врача, которая страдала потерей памяти, нашли на прошлой неделе у водоканала в поселке Галициново.

"Нашли в лесу очень истощенной. Предполагают, что она умерла от голода. Узнали только по одежде. 14 августа Тамару Ефимовну похоронили", — сообщили местные жители.

Напомним, в Египте вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки Виктору Гвоздю. Мужчина скончался в больнице.

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