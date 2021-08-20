Девушку Дамиано Давида прооперировали: "Тело без боли"

Причиной операции стал эндометриоз.

Итальянская модель, любимая фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида, Джорджия Солери, которая страдает вульводинией, перенесла операцию.

Так, 25-летнюю девушку прооперировали из-за эндометриоза, которым она также болела. Известием красавица поделилась на странице в Instagram, опубликовав фото с больничной койки. Солери призналась, что очень долго ждала этого, поскольку с 14 лет страдала от невыносимой боли.

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"Я очень долго ждала этого момента. 21 марта 2021 — день, когда поставили диагноз: эндометриоз и аденомиоз. Фактически, как и большинство людей с этими заболеваниями, я уже знала это. Я знала об этом, когда потеряла сознание в школе в 14 лет из-за менструальной боли и была почти вынуждена начать принимать противозачаточные таблетки. Я знала это, когда каждый месяц мои месячные приковывали меня к кровати, пока у меня не заканчивались силы. Я знала это, когда в 21 год пошла в большой специализированный центр, и меня отправили без диагноза, потому что я "ипохондрик" и "лгунья". Я также знала об этом, когда результат пришел через 20 дней после МРТ. Я просто знала это", — поделилась Солери.

instagram.com/giorgiasoleri_

Модель призналась, что операция — это для нее победа. Поскольку, с сегодняшнего дня у нее будет возможность узнать новое тело "без боли".

"Эндометриоз был частью меня так долго, что я даже не знаю, что принадлежит мне, а что ему. Эта операция — победа, потому что с сегодняшнего дня я смогу попробовать вернуть жизнь, которая принадлежит мне", — поделилась девушка.

В комментариях одним из первых написал сообщение Дамиано. Избранник модели оставил смайлики в виде рук, сложенных в молитве, и красного сердца. Со своей стороны, Джорджия ответила любимому также емоджи в виде сердечек и котика.

instagram.com/giorgiasoleri_

Напомним, ранее девушка Дамиано Давида показала, как выглядит ее живот из-за болезни половых органов. В своих Instagram-stories избранница звезды запостила фото, на котором предстала перед зеркалом в спортивных штанах и белом лифчике.

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