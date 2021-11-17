Анна Тринчер намекнула, что бойфренд ее бросил

Александр Волошин оставил неоднозначные посты в фотоблоге.

Бойфренд украинской певицы и актрисы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин намекнул, что разорвал отношения с артисткой.

На странице в Instagram парень оставил неоднозначный пост, в котором заявил, что не хочет отношений и считает уместным искать девушку в 30 лет, а сейчас лучше сфокусироваться на карьере.

Анны Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

"Сказать честно, я не хочу отношений… Думаю, в 30 лет можно начать искать себе девушку, но сейчас хочу сфокусироваться на работе…", — написал Волошин.

instagram.com/annatrincher_official

Тринчер это сообщение репостнула себе и прокомментировала: "Фокусируйся. Удачи". Позже Анна поделилась, что ей теперь необычно просыпаться наедине, а также готовить завтраки самой.

instagram.com/annatrincher_official

Кроме того, артистка отметила, что, несмотря ни на что, завтра состоится премьера ее новой композиции и клипа на песню, где сыграл Волошин.

Что же послужило причиной разрыва, пара пока не обнародует.

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