Анна Трінчер натякнула, що бойфренд її покинув

Олександр Волошин залишив неоднозначні пости у фотоблогу.
Бойфренд української співачки та акторки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин натякнув, що розірвав стосунки з артисткою.
На сторінці в Instagram хлопець залишив неоднозначний пост, у якому заявив, що не хоче стосунків і вважає доречним шукати дівчину у 30 років, а зараз сфокусуватися на кар'єрі.
"Сказати чесно, я не хочу стосунків… Гадаю, в років 30 можна почати шукати собі дівчину, але зараз хочу сфокусуватися на роботі…", - написав Волошин.
Трінчер цей допис репостнула собі і прокоментувала: "Фокусуйся. Успіхів". Пізніше Анна поділилася, що їй тепер незвично прокидатися наодинці, а також готувати самій сніданки.
Окрім того, артистка зазначила, що незважаючи ні на що, завтра відбудеться прем'єра її нової композиції та кліпу на неї, де зіграв Волошин.
Що ж стало причиною розриву, пара поки не оприлюднює.
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