Анна Трінчер натякнула, що бойфренд її покинув

Олександр Волошин залишив неоднозначні пости у фотоблогу.

Бойфренд української співачки та акторки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин натякнув, що розірвав стосунки з артисткою.

На сторінці в Instagram хлопець залишив неоднозначний пост, у якому заявив, що не хоче стосунків і вважає доречним шукати дівчину у 30 років, а зараз сфокусуватися на кар'єрі.

Анни Трінчер та Олександр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

"Сказати чесно, я не хочу стосунків… Гадаю, в років 30 можна почати шукати собі дівчину, але зараз хочу сфокусуватися на роботі…", - написав Волошин.

instagram.com/annatrincher_official

Трінчер цей допис репостнула собі і прокоментувала: "Фокусуйся. Успіхів". Пізніше Анна поділилася, що їй тепер незвично прокидатися наодинці, а також готувати самій сніданки.

instagram.com/annatrincher_official

Окрім того, артистка зазначила, що незважаючи ні на що, завтра відбудеться прем'єра її нової композиції та кліпу на неї, де зіграв Волошин.

Що ж стало причиною розриву, пара поки не оприлюднює.

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