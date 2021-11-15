Анна Тринчер заявила, что ее бойфренд хочет, чтобы она увеличила грудь

Анна Тринчер заявила, что ее бойфренд хочет, чтобы она увеличила грудь

Девушка планирует сделать себе маммопластику.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер недавно сообщала, что хочет сделать себе маммопластику.

Сегодня она пошла к врачу на консультацию. К слову, исполнительнице уже дали необходимые для операции документы, но она решила подумать над этим.

"Ну что! Хочу красивую, аккуратную и каплевидную грудь", — поделилась знаменитость.

Анна Тринчер на консультации у врача / instagram.com/annatrincher_official

Она уже успела примерить почти третий размер груди, хотя поначалу хотела второй. Если же раньше ее бойфренд, скандальный блогер Александр Волошин, был против операции, то после того, как он увидел свою любимую с другим размером бюста, то захотел, чтобы Анна ее сделала.

Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Отметим, исполнительница раньше уже планировала сделать маммопластику. Впрочем, год назад она не смогла решиться на операцию.

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