Дорофеева насмешила видео, как случайно ударила Дантеса коленом в пах

Артистка снимала новый TikTok.
Певица Надя Дорофеева показала неожиданное видео, в котором случайно ударила своего мужа Владимира Дантеса в пах.
Знаменитость снимала новый TikTok под песню любимого "Грустные танцы". Результат стал действительно не слишком веселым для исполнителя трека. Так, Надя безумно ворвалась в кадр с танцами, а потом залезла на диван, где лежал Дантес, и нечаянно ударила его коленом. Пока Владимир корчился от боли, Дорофеева валялась от смеха.
@nadyadorofeeva
Когда @vladimirdantes просит снять тик-ток на его песню, но ты не знаешь, как отказать… PS: зацените мои носки♬ Грустные танцы — Vladimir Dantes
"Когда Вова просит снять TikTok на его песню, но ты не знаешь, как отказать", – прокомментировала ролик знаменитость.
Со своей стороны, поклонники начали шутить в комментариях: "Фаберже разбила", "Додошата и Дантесики отменяются", "Вот, что означает "Грустные танцы", "Вова: "Дорогой дневник".
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