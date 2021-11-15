Илона Гвоздева восхитила романтическим сюрпризом для своего мужа

Артистка устроила любимому полет на вертолете.

Украинский хореограф и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева решила разбавить "осеннюю скуку" в отношениях с мужем и устроила ему романтический сюрприз.

Так, знаменитость организовала любимому полет на вертолете. Соответствующие фото звезда разместила на своей странице в Instagram. Илона поделилась, что, несмотря на то, что Иван боится высоты, сюрпризом он был доволен.

Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva

"Зная, что муж безумно боится летать, я поняла, что адреналин и тестостерон точно должны положительно сказаться на нем! Я не ошиблась, муж заряжен, жена счастлива, день запомнится точно. Ребята, рекомендую всем разбавлять свою жизнь яркими красками. Помните, каждый из нас художник и рисует свою картину, как видит и хочет он", – поделилась знаменитость.

Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva

В комментариях пользователи оценили старания Илоны для своего избранника.

Класс

Так важно радовать друг друга и исполнять мечты

Молодец

Это прекрасно, что вы делаете приятные сюрпризы мужу, но и он пусть радует вас

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