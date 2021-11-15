Вы можете помочь Ване преодолеть ДЦП

Ребенку нужны усиленные курсы реабилитации

Ванюша - очень желанный ребенок в своей семье, потому что первые беременности у мамы мальчика срывались. Но рождение сына померкло из-за неприятностей, малыш наглотался околоплодных вод и перестал дышать.

«В родильном доме он пробыл 6 дней, после чего сообщили, что у него отек мозга, высокая температура, судороги, желтуха, заверили, что он умирает. Тогда мы подняли всех "на уши", поэтому приехала областная реанимация и ребенка забрали и лечили месяц», - рассказывает мама мальчика.

После выписки материнское сердце было неспокойно, несмотря на заверения врачей, что с малышом все хорошо. В полгода мама настояла на тщательном обследовании, которое показало, что у Вани ДЦП.

«Мы не сидим и не ходим, но он немножко ползает, он понимает и лепечет. Прогресс немного есть. Но чтобы были улучшения, нужно постоянно этим заниматься пока его кости не затвердели и не атрофувались мышцы и это нужно до 5 лет сделать. У нас есть шанс, но чтобы его использовать, нужны постоянные реабилитации, на которые у нас нет средств», - говорит мама мальчика и просить помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7573 8816 9411 Валько Наталья Владимировна

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