Ви можете допомогти Вані здолати ДЦП

Дитині потрібні посилені курси реабілітації

Ванюша - дуже бажана дитина у своїй родині, бо перші вагітності у мами хлопчика зривались. Та народження сина затьмарилось неприємностями, малюк наковтався навколоплідних вод і перестав дихати.

«В пологовому будинку він пробув 6 днів, після чого повідомили, що у нього набряк мозку, висока температура, судоми, жовтяниця, запевнили, що він помирає. Тоді ми підняли всіх "на вуха", тож приїхала обласна реанімація та дитину забрали і лікували місяць», - розповідає мама хлопчика.

Після виписки материнське серце було неспокійне, попри запевняння лікарів, що з малюком все гаразд, У півроку мама наполягла на ретельному обстеженні, яке показало, що у Вані ДЦП.

«Ми не сидимо і не ходимо, але він трошки повзає, він розуміє і белькоче. Прогрес трохи є. Але щоб були поліпшення, потрібно постійно цим займатися поки його кістки не затверділи і не атрофувались м’язи, і це потрібно до 5 років зробити. У нас є шанс, але щоб його використовувати, потрібні постійні реабілітації, на які у нас немає коштів», - каже мама хлопчика і просить допомоги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7573 8816 9411 Валько Наталія Володимирівна

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