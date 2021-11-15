Миша Романова тогда и сейчас: как изменилась экс-солистка "ВИА Гры" за 15 лет

Артистка пошла на вокал, чтобы избавиться от заикания.
Украинская певица Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, стала известна в 2012 году.
За это время артистка была участницей "ВИА Гры", а также сольной артисткой. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как выглядела знаменитость до популярности и как изменилась за время певческой карьеры.
Наталья родилась 3 августа в 1990 году в Херсоне. В детстве девочка заикалась, поэтому врачи посоветовали родителям будущей звезды отдать ее на вокал.
Так, Могиленец пела в детском ансамбле и занимала призовые места на вокальных конкурсах.
В подростковом возрасте Миша выглядела совершенно иначе. Так, будущая звезда красила волосы в брутальный черный цвет. Тогда она была похожей на любительницу готической субкультуры.
В 2012 году она окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства и в том же году начала карьеру эстрадной певицы. Артистка взяла себе псевдоним Миша Романова, который, по ее словам, скрадывается с имени и фамилии двух мужчин, в которых она была влюблена. Продюсером исполнительницы стал Алан Бадоев.
Первая песня артистки – "Невесомая", написанная Максом Барских.
Уже в следующем году Романова приняла участие в шоу "Хочу V ВИА Гру". Она, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова стали новым составом популярного трио.
Тогда Миша была еще с рыжими волосами и менее пухлыми губами.
В 2014 году Романова осветила пряди.
А вскоре красавица подкачала губы.
Романова покинула группу, в которой работала в течение пяти лет, в марте в 2018-м. Тогда исполнительница не назвала причину, но со временем стало известно, что в июле Миша родила первенца.
В апреле следующего года звезда начала сольную карьеру и выпустила дебютный трек MAKEUP.
Артистка увеличила грудь и хвасталась формами в откровенных нарядах. Также Миша перекрасилась в блондинку.
Знаменитость гордится своим видом и охотно радует фанатов пикантными фото в купальнике.
Всего в течение сольной карьеры звезда выпустила 9 треков. Сейчас фирменный стиль Миши Романовой – роскошные белые локоны, секси-мини или наряды с глубоким декольте и нюдовый макияж.
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