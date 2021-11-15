Миша Романова тогда и сейчас: как изменилась экс-солистка "ВИА Гры" за 15 лет

Миша Романова тогда и сейчас: как изменилась экс-солистка "ВИА Гры" за 15 лет

Артистка пошла на вокал, чтобы избавиться от заикания.

Украинская певица Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, стала известна в 2012 году.

За это время артистка была участницей "ВИА Гры", а также сольной артисткой. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как выглядела знаменитость до популярности и как изменилась за время певческой карьеры.

Наталья родилась 3 августа в 1990 году в Херсоне. В детстве девочка заикалась, поэтому врачи посоветовали родителям будущей звезды отдать ее на вокал.

Миша Романова в детстве / instagram.com/misharomanova

Так, Могиленец пела в детском ансамбле и занимала призовые места на вокальных конкурсах.

В подростковом возрасте Миша выглядела совершенно иначе. Так, будущая звезда красила волосы в брутальный черный цвет. Тогда она была похожей на любительницу готической субкультуры.

vk.com/Миша Романова

vk.com/Миша Романова

В 2012 году она окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства и в том же году начала карьеру эстрадной певицы. Артистка взяла себе псевдоним Миша Романова, который, по ее словам, скрадывается с имени и фамилии двух мужчин, в которых она была влюблена. Продюсером исполнительницы стал Алан Бадоев.

Первая песня артистки – "Невесомая", написанная Максом Барских.

Уже в следующем году Романова приняла участие в шоу "Хочу V ВИА Гру". Она, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова стали новым составом популярного трио.

Viva

Тогда Миша была еще с рыжими волосами и менее пухлыми губами.

Миша Романова (2013 год) / Viva

instagram.com/viagra_news

В 2014 году Романова осветила пряди.

instagram.com/misharomanova

instagram.com/misharomanova

А вскоре красавица подкачала губы.

facebook.com/meladzemusic

Романова покинула группу, в которой работала в течение пяти лет, в марте в 2018-м. Тогда исполнительница не назвала причину, но со временем стало известно, что в июле Миша родила первенца.

instagram.com/misharomanova

В апреле следующего года звезда начала сольную карьеру и выпустила дебютный трек MAKEUP.

Артистка увеличила грудь и хвасталась формами в откровенных нарядах. Также Миша перекрасилась в блондинку.

xxl.ua

instagram.com/misharomanova

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

Знаменитость гордится своим видом и охотно радует фанатов пикантными фото в купальнике.

2020 год / instagram.com/misharomanova

instagram.com/misharomanova

instagram.com/misharomanova

Всего в течение сольной карьеры звезда выпустила 9 треков. Сейчас фирменный стиль Миши Романовой – роскошные белые локоны, секси-мини или наряды с глубоким декольте и нюдовый макияж.

instagram.com/misharomanova

2021 год / instagram.com/misharomanova

2021 год / instagram.com/misharomanova

Миша Романова (2021 год) / instagram.com/misharomanova

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

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