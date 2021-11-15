Жена Алека Болдуина растрогала видео с любимым и их шестью детьми

Хилария поблагодарила мужа.
Жена голливудского актера Алека Болдуина, который недавно случайно выстрелил в оператора на съемочной площадке, пытается всячески поддерживать любимого в трудный период.
Так, они много времени проводят вместе с шестью детьми. Пара воспитывает 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 3-летнего Ромео, 13-месячного Эдуардо и 8-месячную Марию.
В фотоблоге Хилария разместила трогательное видео, где собрала снимки из семейного архива. На фотографиях большая семья развлекается дома и гуляет на природе. По всей вероятности, избранница актера решила показать это на фоне массовых гневных сообщений в адрес Алека.
"Записывайте! Проводите много времени вместе. Благодарна за этих детей. Благодарна за тебя", – написала жена звезды.
В комментариях фаны оставили ряд приятных сообщений.
- Так много любви в ваших сердцах. Посылаю тебе всю свою любовь
- Обнимаю вас
- Это так красиво
- Вы невероятны! Будьте сильны
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