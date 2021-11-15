Более 100 грн за литр: в Украине подсолнечное масло может снова подорожать

Более 100 грн за литр: в Украине подсолнечное масло может снова подорожать

Украинцев предупредили об очередном повышении стоимости подсолнечного масла.

В Украине цена на подсолнечное рафинированное масло может резко вырасти и составит выше 100 грн за литр.

Об этом рассказал член "Украинской Рады бизнеса" Станислав Таршин, информирует UBR.ua.

По его словам, роста цены обусловлен увеличением стоимости природного газа почти в 2,5 раза. Из-за этого себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли вырастет на 5-10%.

Кроме того, цены растут и на другие составляющие производства. Стоимость гексанового растворителя и электроэнергии выросла почти на 25%. Вместе с тем гексановый растворитель и э/э занимают более 30% в себестоимости производства.

"Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части", — подчеркнул Таршин.

По его словам, все перечисленные факторы заставят предприятия поднимать цены на конечную продукцию. Эксперт считает, что удорожание подсолнечного масла приведет к снижению объемов производства и, как следствие, к потере украинскими производителями доли мирового рынка.

Отметим, что на полках украинских магазинов — рекодные цены на отечественное подсолнечное масло: 55-70 грн за 800-900 миллилитров. Впрочем, на полках европейских супермаркетов украинское масло стоит вдвое дешевле.

Напомним, что за год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть.

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