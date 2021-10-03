Дзидзьо открыл пиццерию и сам готовил блюдо

Меню заведения состоит из 9 различных пицц.
Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо наконец-то осуществил свою мечту.
Артист признается, что обожает готовить. Он всегда мечтал накормить всех своей едой. Поэтому Дзидзьо решил открыть собственную пиццерию DZIDZIO PIZZA.
"Я очень люблю готовить, особенно кормить своих друзей и близких! Моя мечта — накормить всех! А что может быть вкуснее и сытнее любимой всеми пиццы?" — говорит певец.
Заказать блюдо уже можно в 16 городах Украины. Сейчас меню заведения состоит из 9 различных видов пицц, которые готовятся по особому рецепту.
"Мы вместе с талантливой командой вложили всю свою душу и любовь", — поделился артист.
К слову, артист даже сам присоединился к приготовлению пиццы.
Напомним, недавно в Сети показали трейлер к комедии "Де гроші", режиссером-постановщиком которой является Михаил Хома. Премьера ленты состоится уже в октябре.