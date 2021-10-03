Дзидзьо открыл пиццерию и сам готовил блюдо

Дзидзьо открыл пиццерию и сам готовил блюдо

Меню заведения состоит из 9 различных пицц.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо наконец-то осуществил свою мечту.

Артист признается, что обожает готовить. Он всегда мечтал накормить всех своей едой. Поэтому Дзидзьо решил открыть собственную пиццерию DZIDZIO PIZZA.

Дзидзьо открыл пиццерию / instagram.com/dzidzio

"Я очень люблю готовить, особенно кормить своих друзей и близких! Моя мечта — накормить всех! А что может быть вкуснее и сытнее любимой всеми пиццы?" — говорит певец.

Заказать блюдо уже можно в 16 городах Украины. Сейчас меню заведения состоит из 9 различных видов пицц, которые готовятся по особому рецепту.

"Мы вместе с талантливой командой вложили всю свою душу и любовь", — поделился артист.

Дзидзьо готовит пиццу / instagram.com/dzidzio

К слову, артист даже сам присоединился к приготовлению пиццы.

Напомним, недавно в Сети показали трейлер к комедии "Де гроші", режиссером-постановщиком которой является Михаил Хома. Премьера ленты состоится уже в октябре.

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