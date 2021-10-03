Дзідзьо відкрив піцерію та сам готував страву

Дзідзьо відкрив піцерію та сам готував страву

Меню закладу складається з 9 різних піц.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо нарешті здійснив свою мрію.

Так, артист зізнається, що обожнює готувати. Він завжди мріяв нагодувати всіх своєю їжею. Тому Дзідзьо вирішив відкрити власну піцерію DZIDZIO PIZZA.

Дзідзьо відкрив піцерію / instagram.com/dzidzio

"Я дуже люблю готувати, особливо годувати своїх друзів та близьких! Моя мрія - нагодувати всіх! А що може бути смачніше і ситніше улюбленої всіма піци?" - говорить співак.

Замовити страву вже можна в 16 містах України. Наразі меню закладу складається з 9 різних видів піц, які готуються за особливим рецептом.

"Ми разом з талановитою командою вклали всю свою душу і любов", - поділився артист.

Дзідзьо готує піцу / instagram.com/dzidzio

До слова, артист навіть сам долучився до приготування піци.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі показали трейлер до комедії "Де гроші", режисером-постановником якої є Михайло Хома. Прем'єра стрічки відбудеться вже у жовтні.

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