Экс-солистка REAL O Алина Астровская родила первенца

Малыш появился на свет ночью.

Бывшая солистка украинской группы REAL O Алина Астровская впервые стала мамой.

Артистка рассказала, что сегодня, 18 марта, в 2:21 ночи родила сына. Астровская опубликовала первое фото с малышом и написала, что его вес составляет 3,5 кило, а рост – 52 см.

"Жизнь", – коротко подписала фото исполнительница.

Отметим, что Алина Астровская живет и работает в РФ. Когда российские военные вражески вторглись в Украину, певица не молчала. Она писала, что ее родные сейчас находятся в Киеве, Донецке и Энергодаре. Алина постоянно с ними на связи.

"В Украине обстреливают города! Мои друзья и родные в разных областях под обстрелами!" – писала Алина.

Впрочем, когда в РФ приняли закон о так называемых "фейках о российской армии", уроженка Украины не опубликовала ни одного поста.

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