Эллерт озадачил комментарием о разрыве с Мишиной

Вчера актриса объявила, что они больше не пара.

Сценарист студии "Квартал 95" и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт прокомментировал разрыв с актрисой Ксенией Мишиной.

Так, на днях знаменитость объявила, что они больше не пара и отметила, что стала инициатором такого решения. Вскоре Эллерт запостил в своем фотоблоге неоднозначный пост. Юморист опубликовал скрин из Википедии, где было значение жанра драма.

instagram.com/ellert_a

"Драма — литературный жанр, пьеса социального, исторического или бытового характера с острым конфликтом, который развивается в постоянном напряжении. Герои — преимущественно обычные люди. Автор стремится раскрыть их психологию, исследовать эволюцию характеров, мотивацию поступков и действий", — говорится в толковании.

Более Александр не написал ни слова. В комментариях озадаченные фолловеры взялись обсуждать ситуацию. Так, некоторые надеялись, что это все шутка, а некоторые — обсуждали причину разрыва и искали виновных. В основном пользователи писали, что все это — из-за характера Мишиной.

Э — эмоциональные качели

Что это такое? Какой-то прикол?

Конечно, никто кроме них не знает всей ситуации, но со стороны Ксения выглядит эмоционально нестабильным человеком

Да, конечно результат печальный. Возможно, если бы Ксения меньше углублялась в свой внутренний мир, и была бы проще, то все было бы гуд

Также пользователи предположили, что, возможно Эллерт и Мишина поженились.

Скоро выставят пост, что они уже не пара, а супруги, 100%. И каждому слову Ксюша даст объяснения, уверенна

Я конечно надеюсь, что вас нет сейчас как пара, которая встречается. А мы вас встретим как мужа и жену.

Скорее всего, вы уже не пара, а супруги!

Заметим, в прошлом году Ксения Мишина стала героиней шоу "Холостячка", где в финале выбрала Александра Эллерта. После проекта пара почти сразу начала жить вместе, познакомила детей. Эксы вместе путешествовали и планировали будущую свадьбу. Они даже сделали кольца с алмазами, которые вырастили их крови и набили парные тату.

Напомним, не так давно в Сети появились слухи о том, что пара уже не вместе. Впрочем, тогда Ксения и Александр помирились. Сейчас же эксы отписались друг от друга в Instagram.

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