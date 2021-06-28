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Мишина и Эллерт впервые показали их парные тату

Мишина и Эллерт впервые показали их парные тату

instagram.com/misha.k.ua

Влюбленные сделали очень символические татуировки.

Известная украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт впервые показали их парные тату.

Так, влюбленные сделали обещанные татуировки, которыми стали сердечки. На фото, которое звезда сериала "Крепостная" запостила на странице в Instagram, пара лежит на яхте, подняв ноги. Мишина набила себе на "Ахиллесовой пятке" красное сердце, а Эллерт — зеленое. Именно такими смайликами они обмениваются в фотоблоге.

© instagram.com/misha.k.ua
instagram.com/misha.k.ua

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", — прокомментировала актриса.

Пользователей изрядно умилил поступок влюбленных. В комментариях они писали, что любят пару Ксении и Александра.

  • Обожаю вашу пару
  • Роскошная пара! Вечной любви и понимания
  • Любви вам безграничной
  • Сдержали обещание

Напомним, недавно Ксения Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, который вырастили из ее и Эллерта крови. Зимой пара начала делать оригинальное украшение.