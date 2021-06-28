Мишина и Эллерт впервые показали их парные тату

Влюбленные сделали очень символические татуировки.
Известная украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт впервые показали их парные тату.
Так, влюбленные сделали обещанные татуировки, которыми стали сердечки. На фото, которое звезда сериала "Крепостная" запостила на странице в Instagram, пара лежит на яхте, подняв ноги. Мишина набила себе на "Ахиллесовой пятке" красное сердце, а Эллерт — зеленое. Именно такими смайликами они обмениваются в фотоблоге.
"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда", — прокомментировала актриса.
Пользователей изрядно умилил поступок влюбленных. В комментариях они писали, что любят пару Ксении и Александра.
- Обожаю вашу пару
- Роскошная пара! Вечной любви и понимания
- Любви вам безграничной
- Сдержали обещание
Напомним, недавно Ксения Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, который вырастили из ее и Эллерта крови. Зимой пара начала делать оригинальное украшение.