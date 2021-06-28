Мішина та Еллерт вперше показали їхні парні тату

Закохані зробили дуже символічні татуювання.

Відома українська акторка, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий, переможець проєкту Олександр Еллерт вперше показали їхні парні тату.

Так, закохані зробили обіцяні татуювання, якими стали сердечки. На фото, яке зірка серіалу "Кріпосна" запостила на сторінці в Instagram, пара лежить на яхті, піднявши догори ноги. Мішина набила собі на "Ахіллесовій п’яті" червоне серце, а Еллерт – зелене. Саме такими смайликами вони обмінюються у фотоблогу.

instagram.com/misha.k.ua

"За традицією надіслали одне одному наші сердечка. Назавжди", – прокоментувала акторка.

Юзерів неабияк замилував вчинок закоханих. У коментарях вони писали, що обожнюють пару Ксенії та Олександра.

Обожнюю вашу пару

Розкішна пара! Вічного кохання і розуміння

Кохання вам безмежного

Дотрималися обіцянки

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина показала обручку з алмазом, який виростили з її та Еллерта крові. Взимку пара почала робити оригінальну прикрасу.

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