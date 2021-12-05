Оля Цыбульская показала, как муж страстно целовал ее в постели

Артистка поделилась редкими кадрами с любимым.

Украинская певица Оля Цыбульская личную жизнь тщательно скрывает и не показывает фанатам своего мужа.

Фото с избранником в ее Instagram редкие, и на них звезда не показывает лицо любимого. На этот раз артистка опубликовала в сторис видео, где показала, как муж страстно ее целует в шею. В ролике, который исполнительница предположительно записала утром, супруги лежат в постели и наслаждаются компанией друг друга.

Оля Цыбульская с мужем / instagram.com/cybulskaya

Оля без капли макияжа радовалась ласкам любимого.

Оля Цыбульская с мужем / instagram.com/cybulskaya

"Говорит: "Знаю, что тебя заводит больше. Яйцо. 2 яйца и салат", – подписала ролик знаменитость.

Заметим, весной этого года СМИ рассекретили таинственного мужчину певицы. В реестре деклараций была найдена декларация бывшего депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка. Он указал жену – известную артистку и сына Нестора Грисюка.

agrotimes.ua

Вскоре Ольга эмоционально отреагировала на разоблачение ее мужа в Сети. Она отметила, что и дальше будет оберегать свою семью и если они с мужем захотят заявить о себе или пригласить к себе домой, они это обязательно сделают. Артистка также добавила, что знает, кто слил информацию, однако имен называть не стала.

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