В Ужгороде сожгли машину местному журналисту: видео

Огнем также поврежден автомобиль, которым пользуется его жена.

В воскресенье, 5 декабря, на одной из улиц на окраине Ужгорода произошло возгорание автомобиля Subaru Forester, принадлежащего местному журналисту Павлу Белецкому.

Видео пожара он опубликовал на своей странице в Facebook.

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По мнению работника масс-медиа, этот поджог связан с его журналистской работой – публикациями на тему закарпатского золоторудника или сделок на таможне.

В закарпатской полиции сообщили, что во время осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично - припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Beetle.

Другой автомобиль также зарегистрирован на Павла Белецкого, но пользуется им его жена.

В полиции приступили к расследованию по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Напомним, ранее в Киевской области сожгли авто депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко.

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