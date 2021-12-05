Евгений Клопотенко похвастался празднованием 35-летия в президентском люксе

Друзья порадовали повара сюрпризом.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко недавно праздновал юбилей.

23 ноября знаменитости исполнилось 35 лет. В "Світському житті" он похвастался, что друзья порадовали подарком и арендовали ему президентский люкс во Львове.

"Там три комнаты и там есть джакузи, и там есть терраса, и куча всего. Я просто мечтал, я увидел в Сети фотографию, там где стоит томная девушка и смотрит в окно и я захотел именно это. И как-то так все совпало, я захожу, а они набрали мне горячее джакузи, я просто прилетаю в свой день рождения, там стоит 5 бутылок шампанского, камин горит", – вспомнил знаменитость.

Евгений Клопотенко / instagram.com/klopotenko

Впрочем, не прошло и без забавных историй. Как оказалось, Евгений утопил телефон в джакузи.

"Я просто сажусь в это джакузи, беру телефон, хочу снять, как там пузырьки идут. Теперь у меня новый телефон, тот в ремонте, потому что оказывается, что не все телефоны водонепроницаемы, это был стресс, но я был с друзьями. Нас было четверо или пятеро, то есть очень мало", – добавил он.

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