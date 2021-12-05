Селезнев не помог: "Александрия" разнесла "Минай" в поединке УПЛ

Селезнев не помог: "Александрия" разнесла "Минай" в поединке УПЛ

Команда Юрия Гуры деклассировала закарпатский клуб на собственном поле.

"Александрия" разгромила "Минай" в домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги - 3:0 .

Еще в первом тайме хозяева создали себе комфортное преимущество, дважды поразив ворота соперника. На 27-й минуте счет открыл Клаудио Спинелли, а на 36-й его удвоил Максим Третьяков.

В конце встречи александрийцы довели дело до разгрома. На 84-й минуте отличился Каспарс Дубра.

Форвард гостей Евгений Селезнев, накануне попавший в скандал из-за видео, на котором обматерил своего одноклубника, вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

"Александрия" (26 очков) поднялась на шестое место в УПЛ. "Минай" (10 баллов) опустился на предпоследнюю, 15-ю позицию.

В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Юрия Гуры 11 декабря примет "Шахтер", а закарпатцы 12 декабря на выезде сыграют против "Колоса".

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