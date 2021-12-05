Юлия Санина рассекретила, из-за чего ссорится с мужем

Пара в браке 10 лет.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж креативный продюсер коллектива Вал Бебко в браке 10 лет.

В программе "Світське життя" исполнительница поделилась, что за это время их отношения стали более крепкими. Впрочем, пара, как и другие семьи, ругается. Знаменитость рассекретила причины конфликтов с любимым.

"Самые серьезные ссоры были только в начале. Сейчас стало спокойнее, сейчас мы одинаково думаем, в один момент можем что-то сказать. Сейчас наоборот легче. Мы ссоримся, но Вал, он немного медленный, а у меня таймменеджмент, расписан весь график. Если мы куда-нибудь не успеваем, то можем немного поругаться, но это даже ссорами не назовешь. Мы уже поладили, наоборот, я считаю, что когда люди проводят больше времени вместе, то они меньше ссорятся. В нашем случае так", – поделилась звезда.

instagram.com/the_hardkiss

Кроме того, артистка рассказала, что хотела бы возобновить обеты с избранником и еще раз устроить свадебную церемонию.

"Мы после нового года поедем на острова и, возможно, закажем там какую-нибудь фотосессию, я возьму красивое платье. У меня где-то есть мое свадебное платье, оно сохранено, я его выкупила, не знаю зачем, но оно есть", – рассказала Санина .

Читайте также: