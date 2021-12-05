Юлія Саніна розсекретила, через що свариться з чоловіком

Пара у шлюбі 10 років.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, креативний продюсер колективу Вал Бебко у шлюбі 10 років.

У програмі "Світське життя" виконавиця поділилася, що за цей час їхні стосунки стали однозначно міцнішими. Втім, пара, як й інші сім'ї, свариться. Знаменитість розсекретила причини конфліктів з коханим.

"Найсерйозніші сварки були лише на початку. Зараз стало спокійніше, зараз ми однаково думаємо, в один момент можемо щось сказати. Зараз навпаки легше. Ми сваримося, але Вал, він трохи повільний, а в мене таймменеджмент, розписаний весь графік. Якщо ми кудись не встигаємо, то можемо трохи посваритися, але це навіть сварками не назвеш. Ми вже порозумілися, навпаки, я вважаю, що коли люди проводять більше часу разом, то вони менше сваряться. У нашому випадку так", – поділилася зірка.

instagram.com/the_hardkiss

Крім того, артистка розповіла, що хотіла б поновити обітниці з обранцем та ще раз влаштувати весільну церемонію.

"Ми після нового року поїдемо на острови і, можливо, замовимо там якусь таку фотосесію, я візьму красиву сукню. У мене десь є моя весільна сукня, вона збережена, я її викупила, не знаю навіщо, але вона є", – розповіла Саніна.

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