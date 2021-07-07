Актер и его избранница Тина обменялись обетами 3 июля.

Украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк женился.

Так, звезда "Черного ворона" пошел под венец вместе со своей любимой Тиной 3 июля. Радостную весть избранница знаменитости сообщила в своем фотоблоге. Визажистка запостила фото, на котором молодожены позируют за столом на фоне гор в халатах с надписями "Mr. Tsymbaliuk" и "Mrs. Tsymbaliuk".

instagram.com/tina_tsymbaliuk

Дату бракосочетания пара выбрала годовщиной их отношений.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете 03.07.2021 — ровно 3 года нашим отношениям и теперь — день нашего бракосочетания. Отпраздновали в кругу близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием "семья"! P.S. Теперь шансов назвать меня Тоней у нерадивых журналистов и случайных знакомых не осталось (из-за сочетания Антоненко Тина я иногда выходила Тоней) прошу любить и жаловать Тину Цимбалюк", — написала девушка.

В комментариях пользователи засыпали поздравлениями новоиспеченных супругов.

Поздравляю! Вы лучшие! Безумно рада за вашу семью

Какая замечательная новость

Поздравляю! Любви на всю жизнь

Напомним, Тарас Цимбалюк сделал Тіне предложение в прямом эфире шоу "Танці з зірками". Вскоре актер рассказал, как решился на такой ответственный поступок и как отреагировали на новость близкие и друзья.

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