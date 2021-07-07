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Задержанного в Беларуси украинца Рябешко освободили

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Задержанного в Беларуси украинца Рябешко освободили

УНІАН

Он на связи с украинскими дипломатами.

Задержанного в Беларуси гражданина Украины Павла Рабешко уже отпустили. Он был освобожден на следующий день после задержания.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".

"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", — сообщил Николенко.

Напомним, в белорусском городе Столин силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. У него был вид на жительство в Беларуси. По месту жительства парня провели обыск, в котором участвовали пять сотрудников милиции. Силовики изъяли телефон. Что стало причиной задержания — пока неизвестно.

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