Умер режиссер Виталий Малахов, отец телеведущей Даши Малаховой

Виталий Малахов скончался на 68-м году жизни.

В семье украинской телеведущей и актрисы Даши Малаховой случилось горе.

На 68 году жизни скончался ее отец, известный украинский режиссер – Виталий Малахов. Печальную новость актриса сообщила в своем Facebook.

Віталій Малахов / facebook.com/dasha.malakhova

"19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой", — написала Малахова.

Известно, что 26 октября Виталия Ефимовича госпитализировали в больницу. У него начался сепсис. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию Ефимовичу должны были имплантировать искусственную почку.

Отметим, Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. В 2008 году стал народным артистом Украины. Также Виталий Ефимович стал лауреатом национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко в области искусства в 2008 году.

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