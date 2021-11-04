На аукцион выставили недвижимость на центральной улице Чернобыля

ФГИУ предлагает взять в аренду бывшее административное помещение без ограничений в его целевом назначении.
Фонд госимущества Украины (ФГИУ) выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения – помещение административно-бытового корпуса производственного комплекса "Вектор".
Объявление об аукционе опубликовано на Facebook-странице ФГИУ.
"Новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость”, – говорится в сообщении.
Победитель аукциона получит в пользование недвижимость общей площадью 82 кв м на центральной улице Чернобыля.
Стартовая цена составляет 4,2 тыс. грн. в месяц. Торги намечены на 19 ноября.
Напомним, ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС впервые со времен аварии заработала железная дорога. Около 25 километров полотна восстановили за полтора месяца.
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